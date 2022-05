La Multimed chiude la regular season al terzo posto: ora i playoff

Ininfluente sconfitta per la Multimed Volley Vercelli che nonostante il ko subito a Biella, contro la formazione dell’Ilario Ormezzano (3 a 0) chiude la regular-season al terzo posto, a quota quarantasette punti e pensa già a playoff del prossimo week-end.

“Le motivazioni hanno fatto la differenza – fa sapere l’head coach vercellese Cristiano Giribuola – perché se da una parte Biella ha giocato al massimo per ottenere una vittoria per loro fondamentale per l’accesso ai play-off, noi non abbiamo avuto il giusto approccio e siamo arrivati leggermente scarichi soprattutto di testa. Nonostante questo comunque siamo riusciti a tenere botta nei primi due parziali che sono stati combattuti ed equilibrati sino alla fine. Poi nel terzo ho fatto qualche cambio per dare spazio a chi fino a questo momento ha giocato meno. Ora testa da subito ai play-off".

Avvio di match equilibrato con le due formazioni che avanzano punto a punto sino alla fine, quando ad avere la meglio sono i biellesi (25 a 23). Stessa storia nel secondo parziale con i lanieri che bissano ai vantaggi (29 a 27). Avanti per due a zero, i padroni di casa con cinismo conquistano il terzo parziale (25 a 13) e chiudono la pratica.