"Siamo pronti, servirà la massima concentrazione"

"Siamo pronti, dobbiamo mantenere la massima concentrazione per evitare alcuni errori che nelle ultime partite abbiamo commesso". Così l'allenatore Franco Lerda alla vigilia di Pro Vercelli-Pergolettese, match del primo turno dei playoff, che si giocherà domani alle 16.30 allo stadio Silvio Piola.

"In settimana abbiamo lavorato bene e dal punto di vista fisico siamo a posto - spiega il mister - Abbiamo analizzato gli errori delle ultime partite che ci hanno causato un po' di flessione e sappiamo cosa dobbiamo fare. Affronteremo una squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma e che è composta da giocatori esperti, cosa molto importante quando si devono disputare gare secche".

La Pro Vercelli domani avrà a disposizione due risultati su tre per passare al turno successivo, ma Lerda non vuole fare calcoli: "Dobbiamo entrare in campo senza pensare al pareggio. Conosciamo le nostre qualità e sappiamo che possiamo e dobbiamo condurre il match, rispettando comunque l'avversario che abbiamo incontrato poche settimane fa. Davanti ho tante soluzioni, con giocatori come Gatto e Rizzo che nell'ultimo periodo ho utilizzato nei tre uomini d'attacco. Dovrò sciogliermi ancora qualche dubbio prima di domani. Sono contento di avere praticamente tutto l'organico a disposizione ad esclusione dei due squalificati Valentini e Clemente".

L'allenatore delle bianche casacche schiererà il solito 3-4-3 e sembra orientato a puntare su Rizzo in porta, linea difensiva formata da Cristini, Masi e Auriletto. A centrocampo sugli esterni ci saranno Clemente a sinistra con Bruzzaniti a destra. L'unico dubbio riguarda chi affiancherà Vitale in mediana: se Belardinelli o Louati che ha smaltito il problema che l'aveva lasciato fuori nel match di Mantova. Davanti il tridente sarà formato da Della Morte, Panico e Comi.