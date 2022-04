Francesca Putrino a mezzo chilogrammo dal record mondiale

Soddisfatto per i risultati e soprattutto per la riuscita del campionato Nord Italia di stacco da terra di powerlifting disputato ad Alice Castello al centro polisportivo comunale, gara che qualifica ai Mondiali della World Drug Free Powerlifting Federation che si disputeranno in Francia. Ad esserlo è Turi Putrino, tra i fondatori della ItaDfpf, che con la sua Vigor Vercelli ha organizzato questo appuntamento che ha registrato una buonissima partecipazione di atleti da tutto il nord Italia ma anche dal meridione.

I risultati principali li illustra proprio Turi Putrino: "Mia figlia Francesca Putrino si è classificata prima nella sua categoria con 130 chilogrammi, mezzo chilo sotto il record mondiale, mentre Armando Mazzariello ha ottenuto la vittoria con 210 chili, record italiano, Renato Lolla primo nella categoria Master 5, e poi Barbara Marzi e Marina Vogliano, di Alice Castello, si sono classificate entrambe al primo posto, rispettivamente con 135 chili l’una e 127,5 chili l’altra. Il vincitore assoluto della prova di domenica scorsa tra gli uomini è stato il super campione Francesco Lo Porto, di Palermo, con 283,5 chili nei Master 1, mentre la vincitrice assoluta in campo femminile è stata Samy Fleres con 125 chili. Ringrazio di cuore il sindaco di Alice Castello Luigi Bondonno che si è dimostrato molto sensibile al nostro evento e ha partecipato alle premiazioni, e ringrazio per l’organizzazione della location il grande amico Doru Ruffa. Ed ora avanti con la stagione".