Quelle squalifiche a Lerda che sanno di toppa sul buco

Chiariamo fin da subito: nessuno pensa che ci sia una persecuzione nei confronti della Pro Vercelli da parte della Lega. Fatta questa doverosa premessa vanno anche commentate le continue squalifiche che vengono comminate all’allenatore Franco Lerda. Da ormai fine febbraio il mister è “costretto” (giustamente, non ci sarebbe neanche da sottolinearlo) a seguire le partite dalla tribuna per la lunga squalifica per la frase razzista pronunciata al giocatore del Renate. La Lega fermò l’allenatore fino al termine della regular season. Ora, che gli allenatori squalificati comunichino con la panchina è il segreto di Pulcinella: non lo vede solo chi non lo vuole vedere. E di base in quasi ogni situazione si chiude un occhio, se non due. Tranne in questo caso. Lerda ha collezionato altre quattro giornate di stop per aver parlato con i suoi collaboratori. L’idea, a questo punto, è che la Lega stia cercando di rimediare ad un errore commesso in partenza: non vederlo più seduto in panchina per tutto l’anno. Il che sarebbe giusto ma doveva essere deciso prima, farlo così fa un po’ sorridere.