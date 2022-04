Crescentinese-Academy sarà la finale di Coppa di Seconda e Terza Categoria

Sarà Crescentinese-Academy Pro Vercelli la finale della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria del girone vercellese. Un’altra sfida tra le due squadre che, più di tutte, si stanno contendendo anche la vittoria finale del campionato di Terza Categoria.

Giovedì sera si è disputata la quinta e ultima giornata del girone di Coppa: l’Academy Pro Vercelli ha pareggiato 1-1 sul campo del Villanova, rete di Baronchelli; la Tricerrese Andrea Bodo ha sconfitto 3-2 il Palestro con il rigore siglato da Calliera e le reti di Borgognoni e Giulio Protti, in gol per gli ospiti Mancastroppa e Borotti.

La classifica finale vede la Crescentinese al primo posto con 9 punti, seconda l’Academy Pro Vercelli a 6, Tricerrese Andrea Bodo e Villanova 5, Palestro 1.

La finale si giocherà domenica 15 maggio su campo da definire, salvo spostamento in caso di spareggio per determinare la vincente del campionato di Terza Categoria.

Il Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha definito lo svolgimento della fase regionale della Coppa di Seconda e Terza Categoria: la vincente della fase provinciale vercellese affronterà le vincenti delle fasi provinciali di Aosta, il Valdigne Mont Blanc, e Torino, la Virtus Ciriè. Le gare del triangolare si disputeranno i mercoledì 25 maggio, 1 e 8 giugno. Accederanno alle semifinali le vincenti dei tre triangolari (gli altri due sono composti dalle vincitrici delle fasi provinciali di Novara, Verbano Cusio Ossola e Biella, e di Asti, Alessandria e Cuneo), e la migliore seconda classificata. Le semifinali si giocheranno in gara secca su campo neutro il 15 giugno, la finalissima mercoledì 22 giugno, sempre in campo neutro. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà con i supplementari ed eventualmente i rigori.

Sempre in tema di coppe, è stata fissata la sede della finalissima della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria col Gattinara che sfiderà il Tre Valli giovedì 2 giugno alle 16 sul sintetico del “Don Mosso 4” di Venaria Reale.