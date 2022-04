Lunedì si è giocato al Gc Cavaglià il circuito Tourist Golf & Travel Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie). Da segnalare il miglior punteggio netto assoluto di 47 punti ottenuto da Giulio Gasloli che accede alla finale nazionale in programma ad ottobre a Modena Golf Club.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Michel Glarey Courmayeur punti 32, 1° Netto Julian Faccini Courmayeur 37, 2° Netto Paolo Protti Cavaglià 34. 2a categoria: 1° Netto Giulio Gasloli Crema 47, 2° Netto Tommaso Zugnino Cavaglià 41. 3a categoria: 1° Netto Carlo Cinotto Crema 42, 2° Netto Andrea Villa Cossato 42. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 39. 1° Seniores Piero Cantele Cavaglià 39.



A Ramella il Caddie Maps On Tour

Domenica al Gc Cavaglià ha fatto tappa il Caddie Maps On Tour (18 buche, Stableford, 3 categorie).

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Edoardo Ramella Conero punti 31, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 34, 2° Netto Lucio Salogni Cavaglià 32. 2a categoria: 1° Netto Monica Corallino Cavaglià 39, 2° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 37. 3a categoria: 1° Netto Alessandro Caffi Cavaglià 37, 2° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 36. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 34, 1° Seniores Gianfranco Scoppettone Royal Park Roveri 36.





Programma weekend a Cavaglià tra champagne e diamanti

Nella settimana che ci porterà nel mese di maggio sono tre le competizioni previste al Gc Cavaglià..

Giovedì per la prima volta il club ospiterà Swing Experience (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 50€), circuito molto conosciuto in Lombardia con gadget per tutti i partecipanti e diversi premi speciali e ad estrazione.

Novità anche per sabato con la gara sponsorizzata da M&A Marcianesi & Associati (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€) che premierà con bottiglie della prestigiosa maison di Champagne Roederer. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Domenica 1 maggio farà tappa il circuito con finale nazionale The Royal Diamond for Torino Outlet Village (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€) con i palio per i migliori diamanti certificati e accesso alla finale. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] .