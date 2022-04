Trionfo Stamperia Alicese: la Coppa è sua!

Nel derby di Coppa Piemonte dei massimi campionati regionali di serie C e D di pallavolo maschile tra Volley Vercelli e Pallavolo Santhià, disputatosi lunedì scorso al palasport di Volpiano, ad alzare al cielo l’ambito trofeo è stata la Pallavolo Santhià Stamperia Alicese. La gara chiusa a favore dei santhiatesi per 3-1 nel primo derby tutto vercellese nei 38 anni di edizioni di Coppa Piemonte ha visto prevalere la squadra che tutt’ora ha già chiuso il discorso in campionato, ad una giornata dal termine, in testa alla classifica del girone A dove milita anche il Volley Vercelli targato Mutimed.

Nulla da fare per i bicciolani che per la quarta volta in questa stagione hanno ceduto le armi ai santhiatesi, due in campionato e due in Coppa Piemonte, vera bestia nera del Volley Vercelli. A Volpiano la Pallavolo Santhià ha avuto ragione del Volley Vercelli per 3-1, un risultato bugiardo da come si evince dei parziali di 25-22, 23-25, 25-14 e 26-24, dove il Vercelli ha dato filo da torcere ai santhiatesi in particolare nel quarto set dove i vercellesi hanno tentato il tutto per tutto per portare la gara al quinto set costringendo il Santhià a difendere con i denti il risultato e mettendo la giusta zampata finale per chiudere il set e la partita. Per il Santhià si tratta della terza vittoria in Coppa Piemonte, la prima del presidente Enrico Salto che nel 2006 la vinse anche come giocatore sempre indossando la maglia del club santhiatese.