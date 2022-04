Tre su tre: anche gli Under 15 alle fasi finali

La Pro Vercelli fa tre su tre. Dopo gli Allievi Under 17 e gli Allievi Under 16, anche i Giovanissimi Under 15 conquistano l’accesso alla fase finale del campionato di categoria. Decisiva la vittoria sul campo del Renate per 2 a 1 con i gol di Caporale e Foti. I ragazzi di Leardi concludono il torneo al secondo posto, staccando il pass per i play off. Una domenica da ricordare anche per l’Under 17, che dopo essersi qualificata per la post season, conquista anche la vittoria del campionato. Nel 4 a 0 finale sul campo del Renate vanno in gol due volte Rossi, Iaria e Carassiti. Buona prestazione anche per la Juniores Under 19 Nazionale, che ferma sullo 0 a 0 il Sestri Levante primo in classifica, portandosi a 43 punti.