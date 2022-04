Il mondo dell'hockey in lutto: è morto Vittorio Ferraresi

"Ciao Vittorio, l’hockey vercellese è in lutto. Mi facesti conoscere tu l’amore per l’Amatori e per questo sport, 35 anni fa". Questo il messaggio su Facebook del vicepresidente dell'Engas Alvise Racioppi per salutare l'amico Vittorio Ferraresi, morto oggi, martedì 26 aprile, all'età di 79 anni.

Ferraresi è stato uno dei personaggi più importanti dell'hockey vercellese, ricoprendo la carica di vicepresidente dell'Amatori pluriscudettata.

Articolo di approfondimento su La Sesia di venerdì 29 aprile