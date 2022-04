Csi: tutte le prime quattro restano a secco

Tante sorprese nella trentunesima giornata del campionato Csi 2021/2022. In testa la classifica nessuna delle prime quattro riesce a portare a casa i tre punti. Lo Sporting Santhià viene fermato sull’uno a uno contro lo Stroppiana. In gol Floresta per i padroni di casa e Crosio per gli ospiti. Stesso risultato per l’Alice Castello sul campo della Polisportiva Rivese. A Spinello risponde Verzella. Perde, invece, il Villata sconfitto dal Borgo d’Ale per 2 a 1 con i gol di Gianetto e Greppi.

Sconfitta anche per il Club Atletico Varsej, battuto di misura dai Rangers con la rete di Bergamaschi. Successo esterno per il Mi.Vi.Da Crescentino, che batte il Livorno Ferraris con i gol di Franzè e la doppietta di Speranza. Per i livornesi a segno Bottini per il 3 a 1 finale. Poker del Crova sul campo del Costanzana, nel match tra ultima e penultima. La vittoria porta la firma di Menicozzi, Farabella, Manuello e un’autorete. Tanti gol nella vittoria del Trino ’04 contro il Castigliano. La Loggia, Vincenzi e un’autorete garantiscono il successo dei trinesi, mentre agli ospiti non basta la doppietta di Sanelli. Altro pareggio di giornata, il 2 a 2 tra Warriors e Sangermanese. A Salvatori e Gagnone rispondono Barbirato e Agaddou.