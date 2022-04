I Rices crollano nel finale: al Campus gara 1

I Vercelli Rices perdono gara1 dei play-out con il Campus 69-73 ed ora devono necessariamente vincere a Moncalieri (giovedì, inizio ore 20,30) per riportare la serie al PalaPiacco. La partita ha riservato parecchie emozioni con una partenza favorevole ai vercellesi (8' 17-11). Gli ospiti recuperano nei minuti finali (21-16) ma non riescono a controbattere le incursioni di Di Matteo e Chirio. Inerzia che prosegue nel 2^ quarto in cui Gagnone e Liberali mettono a segno canestri pesanti conquistando un +10 di tutto rispetto. Il Campus mostra segni di ripresa e chiude sul -39-36. La partita cambia dopo l'intervallo, i torinesi si impongono a rimbalzo sfruttando spesso i secondi tiri e nonostante un tecnico mettono il naso davanti (30' 51-55). I Rices crollano a -8 poi con pazienza riemergono e con Morello e Cornaglia riagganciano gli avversari (33' 65-64). Chirio e Di Matteo sono strepitosi, sul 67-64 sembra fatta. Invece gli ultimi 2 minuti sono tutti a favore del Campus: parziale di 9-2 e vittoria in tasca.