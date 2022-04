Sorridono AliOri, Virtus e Pro Roasio

Sorride l’Alicese Orizzonti in Eccellenza, così come il Bianzè in Promozione, Pro Roasio e Virtus Vercelli in Prima Categoria. Tutto immutato in Terza dove le prime quattro hanno vinto i rispettivi scontri.

Volgono verso il momento delle sentenze i campionati dilettanti. In Eccellenza si è giocata la quattordicesima giornata di ritorno e l’Alicese Orizzonti si è imposta in casa per 1-0 sul Venaria con rete di Fiorenza. Sconfitta a Settimo Torinese per la Lg Trino contro la Pro Eureka, 3-1, in gol nel finale Francia. Sconfitta anche per il Borgovercelli in casa del Borgaro per 2-1, in rete Tettamanti.

L’Eccellenza torna in campo per la quindicesima di ritorno mercoledì 27 aprile alle 20,30 quando la Lg Trino andrà a caccia di punti salvezza in casa col Borgaro, l’Alicese Orizzonti farà visita a La Pianese e il Borgovercelli ospiterà la Biellese.

Nona giornata di ritorno in Promozione: il Santhià al “Pairotto” ferma la capolista Briga sullo 0-0, mentre il Bianzè vince in casa contro la Juventus Domo per 1-0 col gol di Osenga.

In Prima Categoria si è giocata la nona di ritorno: Virtus Vercelli vincente in casa del San Nazzaro Sesia per 2-1 con le reti di Panipucci e Napolitano; la Pro Roasio è corsara e vince in casa della Pro Palazzolo per 2-1 grazie ai gol di De Donatis e Rimi, a segno Veliu per i padroni di casa, e nel finale “giallo” per il 2-2 annullato a Casamassima per un fallo di mano visto solo dall’arbitro; pareggio di prestigio per il Cigliano a Casale Monferrato contro la capolista Junior Pontestura, un 2-2 firmato da Bruno e Germano. Riposava il Gattinara.

Decima giornata di ritorno in Seconda Categoria: nel girone A il Lozzolo è stato battuto 4-1 in casa del San Maurizio, in gol Belviso su rigore; nel girone B il River Sesia è uscito sconfitto per 2-0 dalla trasferta col Lessona; nel girone C pareggio per 0-0 del Livorno Ferraris in casa con La Romanese.

Nona di ritorno infine in Terza Categoria dove l’Academy Pro Vercelli sabato a Crevacuore si è imposta sul Valsessera per 3-2 coi gol di Canay, Ciocca e Baronchelli. La Crescentinese seconda ha stravinto in casa per 6-1 sull’Accademia Soccer Biella con la doppietta di Franzè e le reti di Gajon, Canuto, Masoero e Esposito. Il Lenta 2011, terzo, ha vinto 4-1 in casa contro la Fusion Tronzano Polisport: doppietta di Gervasio e gol di Piacquadio e Musardo, per gli ospiti Battle. Il Palestro quarto in graduatoria venerdì sera ha vinto 2-1 in casa della Tricerrese Andrea Bodo con le reti di Merlotti e Borotti, per i padroni di casa gol di Lasagna. Posticipata al 4 maggio alle 20,45 al “Pretta” di via Viviani Canadà-Villanova.

La penultima giornata prevede la super sfida tra Academy Pro Vercelli e Palestro, mentre il Lenta 2011 andrà in casa del Valsessera e la Crescentinese in casa della Cossatese.

Prima però si giocherà la quinta giornata della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria: giovedì 28 aprilealle 20,45 in campo Tricerrese Andrea Bodo-Palestro e Villanova-Academy Pro Vercelli.

La classifica: Crescentinese 9 punti, Academy Pro Vercelli 5, Villanova 4, Tricerrese Andrea Bodo 2, Palestro 1.

Il 15 maggio si giocherà la finalissima tra le prime due classificate: già sicura la Crescentinese, decisiva la sfida tra Villanova e Academy Pro Vercelli con i vercellesi grandi favoriti per staccare il biglietto per la finale.