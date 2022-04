Multimed: vittoria e playoff matematici

Doppio importantissimo successo per la compagine maschile del Multimed Volley Vercelli che vale la conquista matematica dei play-off promozione. I ragazzi allenati da coach Cristiano Giribuola grazie ai punti ottenuti lo scorso giovedì nella gara di recupero della dodicesima giornata, in trasferta, contro il Nuncas Polisport Chieri (3 a 1) e ieri, nel match casalingo contro Altriora (3 a 0) hanno raggiunto quota quarantasette punto e centrato un traguardo storico.

“Sono veramente molto contento sia per i ragazzi che hanno sempre lavorato in palestra con dedizione ed impegno che per la società - fa sapere l’head coach bicciolano Cristiano Giribuola - che mi ha dato fiducia. Non era sicuramente semplice centrare questo piazzamento, considerata la forza di altre compagini, ma gara dopo gara, abbiamo dimostrato il nostro valore e nonostante tutto e tutti raggiunto un obiettivo insperato ad inizio anno.” E domani si torna in campo, al termine di una settimana in cui i vercellesi di patron Luigi Giordano hanno disputato ben quattro gare. In palio la conquista della Coppa Piemonte, contro la corazzata Pallavolo Santhià (Palasport Unità d’Italia a Volpiano, con fischio d’avvio fissato alle 11). “Arriviamo a questa gara stremati – conclude Giribuola – e con i ragazzi contati, penso che ci voglia un miracolo per avere la meglio sul Santhià”.