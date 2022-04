Mokaor ko ma con notevoli miglioramenti

Nonostante la sconfitta, subita contro la forte Nuova Elva Fortitudo (3 a 0), notevoli segni di ripresa in casa Mokaor, che ha disputato una buona gara. “Sapevamo che non sarebbe stato facile spuntarla contro una squadra ostica e ben quadrata come quella alessandrina – fanno sapere alla corte di patron Roberto Borrini – ma lascia ben sperare, soprattutto in ottica dei playout, la bella prestazione delle ragazze. Oltre a Comello, che sicuramente ha dato il suo contributo, sia le più esperte che le giovani sono scese in campo con carattere e determinazione e questo sarà fondamentale per mantenere la categoria”. Partono forte le alessandrine che in breve si aggiudicano la prima frazione (25 a 12). Stessa musica nella seconda frazione con le padrone di casa che bissano (25 a 14). Nel terzo il match si fa un po’ più equilibrato ma alla fine, a spuntarla, sono sempre le ragazze allenate da Gombi (25 a 17). Tra le file vercellesi ottima la prova di Mastronardi, Vercellone e Laura Lupo che hanno realizzato sei punti a testa. A referto: Comello, Mastronardi, Vercellone, Lupo Laura, Bittolo, Trasente, Fenoglio, Borrini, Macellaro, Ippolito (0), Avilia (0), Vattimo, Breda (L2) e Mosso (L1).