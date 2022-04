La Pro finisce nel peggiore dei modi: ko 3-0 a Mantova e settimo posto

Finisce come peggio non avrebbe potuto la Pro Vercelli di Franco Lerda che soccombe 3-0 a Mantova nell'ultimo turno della regular season. La sconfitta non concede ai bianchi di scalare ulteriori posizioni e di non sfruttare gli scivoloni di Lecco e Triestina, e termina al settimo posto. Questo significa che i leoni inizieranno i playoff da domenica prossima, 1° maggio, al Piola contro la Pergolettese.

Decisamente negativa la prestazione delle bianche casacche che dopo 17 minuti si sono trovate in dieci uomini a causa dell'espulsione di Valentini. Da lì in poi non c'è stata praticamente più partita: sbandamenti difensivi, errori individuali e poca lucidità sono stati protagonisti. Il trio difensivo composto da Auriletto-Masi-Minelli è stato colpevole sul gol del vantaggio di Gerbaudo. Poi il crollo si compie nel secondo tempo dove i lombardi, anche con più motivazioni, trovano i due gol che chiudono i conti e che valgono la salvezza per i padroni di casa.

Ora per la Pro una settimana di lavoro per l'inizio dei playoff. Il campionato è stato vinto dal Sudtirol che con la vittoria sul campo della Triestina ottiene la promozione in Serie B