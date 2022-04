“Per loro sarà fondamentale, per noi di più”

Novanta minuti di fuoco. Nonostante la ormai certa conquista dei play off, la partita di domani con il Mantova di preannuncia per la Pro Vercelli tutt’altro che facile.

A confermarlo è lo stesso allenatore, Franco Lerda, intervenuto nella classica conferenza stampa della vigilia: “Una partita che per loro è fondamentale, per noi lo è di più – ha detto il mister-. Dobbiamo finire bene il campionato e vogliamo raggiungere la migliore posizione per la griglia play off. È un campionato in cui tutte le squadre hanno molto da giocare”. Anche il Mantova domani si gioca molto e questo Lerda lo sa bene: “Domani è l’ultima partita e non ci sarà più altro tempo. L’ultima partita la fai sempre al massimo della tua possibilità, devi avere la mentalità per fare sempre il massimo. In queste situazioni c’è chi diventa più aggressivo, chi più timido. Non vedo differenze rispetto alle altre partite del torneo”.

Nessun calcolo per domani in vista del finale di stagione: “Metto la squadra migliore in campo, non mi interessano i diffidati. Dobbiamo avere una mentalità, se faccio bene questa gara salto un turno di play off. Ragioniamo nel massimo delle nostre potenzialità”. C’è spazio anche per un piccolo bilancio sulla seconda parte di campionato dei vercellesi: “Da quando sono arrivato solo Padova e Sudtirol han fatto più punti di noi, è un dato importante perché quando subentri non è facile trovare la chiave giusta, non hai sempre il tempo per farlo. Sono stati bravi i ragazzi, anche se non siamo stati fortunati nella nostra gestione e nella precedente, negli infortuni. Dopo questo weekend inizierà un altro campionato”.