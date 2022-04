La Vitality avrà una nuova casa

"Sono contento per la Vitality Club di Gigi Valle, per i suoi soci e per lo sport. Questa società storica ha trovato una nuova collocazione nella quale si trasferirà in breve tempo". L’assessore allo sport del Comune di Vercelli Domenico Sabatino commenta così la soluzione del problema relativo alla società di pesistica che dal 1975 aveva sede all’ex Enal. Ora si trasferirà negli ex locali della Tnt in corso Rigola 38.

"Dopo alcuni mesi durante i quali sono stato vicino al presidente Gigi Valle per valutare varie possibilità in cui collocare la nuova sede della Vitality, ora si è trovata la soluzione in corso Rigola. Ho seguito gli aspetti amministrativi per sostenere la società che ora ha firmato il contratto per la nuova sede. Sono veramente contento che si sia riusciti a trovare una soluzione, non era semplice perché la Vitality necessita di un numero di metri quadri importante e di un considerevole volume di materiale da traslocare. Era giusto sostenere questa società storica nella ricerca dei locali adatti, la Vitality ha sempre svolto al meglio la propria attività, era giusto consentirle di non fermarsi visto quanto fa di buono Gigi Valle per una società che è veramente storica a Vercelli, con soci fissi da lungo tempo, in numero elevato. Ora la nuova sede di corso Rigola offre gli spazi adatti, ha due ingressi, un piccolo cortile, stanno sistemando bagni e spogliatoi e penso che nel giro di un mese e mezzo possa essere pronta ad ospitare la società".

La Vitality lascia i locali dell’ex Enal per i quali il Comune ha avviato un progetto di ristrutturazione e recupero funzionale dell'ex cinema Astra, dell'ala storica e dell'ala lungo via Aravecchia.