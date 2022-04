Engas da cardiopalma, vola ai playoff

Passaggio del turno al cardiopalma per l'Engas Hockey Vercelli nei preliminari dei playoff del campionato di Serie A1. I nerogialloverdi sono riusciti a ribaltare la sconfitta subita all'andata contro il Montebello Hockey nella partita di ritorno, giocata sabato 23 aprile al PalaPregnolato, dopo la disputa di due tempi supplementari. I tempi regolamentari infatti erano terminati esattamente come pochi giorni fa in Veneto 6-5. Parità assoluta quindi e over time.

E' stato Juan José Moyano a segnare il gol decisivo (quattro reti in totale per l'argentino nel match), portando così l'Engas nel tabellone principale degli spareggi scudetto. Di Massimo Tataranni le altre due marcature vercellesi.



L'HV andrà ora a sfidare il Trissino nei quarti di finale, al meglio dei tre incontri, a partire dal 30 aprile. Un traguardo di lusso per una neo promossa come il Vercelli.