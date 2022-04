I due Bucino vincono il 1° lordo la Lousiana InBarcaTo

I Bucino nella Louisiana di Pasquetta by InBarcaTo

Una splendida giornata ha incorniciato la classica Louisiana di Pasquetta by InBarcaTo che ha visto al via sul percorso del Golf Club Cavaglià in simultanea sulle 18 buche dalle ore 11 ben 44 squadre per una novantina di giocatori. Si è giocato con formula louisiana medal a coppie e a vincere il 1° lordo è stata la coppia Simone e Piero Bucino con lo score di 65 (-3). Nel netto 1° posto per Sandra Ravani/Marco Zanetti con 58 (-10) seguiti da Giancarlo Magnani/Cinzia Bellincioni con 62 e Prisca Rolando/Ketty Giannantonio sempre con 62. Prima coppia mista Luigi Ruggiero/Raffaella Casalino con 63. Il più fortunato tra tutti i partecipanti è stato Domenico Mimmo Perone che si è aggiudicato ad estrazione un soggiorno per 2 persone presso il Relais Ottavo Sapore Monteu Roero. A chiudere la giornata una conviviale e ricca grigliata nella veranda del ristorante del club La Prateria.

Bonaiti nel What's Golf

Sabato al Golf Club Cavaglià si è giocata la gara What's Golf (18 buche, Stableford, 3 categorie) circuito di gare sui principali campi del Piemonte organizzato dai soci del Golf Grugliasco e Pinerolo che ha visto in azione 100 giocatori. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Stefano Bonaiti Grugliasco 34, 1° Netto Paolo Protti Cavaglià 40, 2° Netto Antonio Acquistapace Pinerolo - Pragelato 37, 3° Netto Simona Rosazza Gianin Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Marco Cazzulo Pinerolo - Pragelato 44, 2° Netto Marcello Caravaggio Crema 41, 3° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Sonia Rainero Pinerolo - Pragelato 45, 2° Netto Cristina Colucci Pinerolo - Pragelato 44, 3° Netto Domenico Prete Grugliasco 44. 1° Ladies Graziella Bertone Pinerolo - Pragelato 40. 1° Seniores Pier Giovanni Deandrea Cavaglià 41.

Programma weekend a Cavaglià

Prosegue l’attività al Golf Club Cavaglià dopo il lungo weekend pasquale. Venerdì ritornerà il circuito Golf Sì (18 buche, Stableford). Sabato è prevista la gara promozionale su 9 buche "Porta un amico al golf" (giocatore + neofita/NA/GA). Un’occasione ideale per avvicinare e far scoprire la nostra splendida disciplina a qualche conoscente facendogli vivere subito l’esperienza del campo. Domenica si giocherà il nuovo circuito Caddie Maps On Tour (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€) che mette in palio lingottini d’argento per i premiati. Lunedì farà tappa il circuito con finale nazionale Tourist Golf & Travel Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€). Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] .