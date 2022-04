L'eurogol di Vitale regala alla Pro almeno il settimo posto

La Pro Vercelli ribalta il Fiorenzuola e si regala almeno il settimo posto in classifica. Il 2-1 firmato da Cristini e dall'eurogol di Vitale vale tre punti fondamentali per la classifica che concedono ai bianchi di conquistare matematicamente (anche grazie al pareggio della Juventus U23 a Trento) almeno il settimo posto che significa giocare il primo turno dei playoff in casa con due risultati su tre a disposizione. I leoni hanno ora agganciato sia la Triestina che il Lecco a quota 55 al quinto posto e tutto si deciderà nell'ultimo turno dove la Pro sarà di scena a Mantova.

Per 60 minuti non è stata una bella Pro Vercelli, andata sotto con la perla di Giani nel primo tempo: la squadra di Lerda per due terzi del match non è riuscita a rendersi particolarmente pericolosa ed ha sbagliato molto in fase di impostazione. Poi dopo il gol di Cristini, bravo con la girata in mischia, i bianchi hanno cambiato passo e hanno messo alle corde gli emiliani, meritando di fatto il gol vittoria arrivato al minuto numero 81 con il tiro al volo di Vitale. Nel finale il Fiorenzuola ci prova, ma Rizzo è bravo a deviare la punizione di Oneto nel recupero.

La Pro chiude quindi la sua regular season al Piola con una vittoria, ma giocherà anche la prima partita dei playoff davanti al proprio pubblico.