Il Gattinara vince e va in finale di Coppa Piemonte

Sarà Gattinara-Tre Valli la finale della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria.

Giovedì sera il Gattinara di mister Diego Pagani ha sconfitto il Gassino San Raffaele per 3-1 in terra torinese dopo lo 0-0 dell’andata. A segno Nishchyk, El Azhari e Caviglia.

Il Gattinara affronterà in finale il Tre Valli che si è imposto per 2-0 sul campo del Perosa dopo lo 0-0 dell’andata.

Giovedì sera si è giocato anche il recupero della terza giornata della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria per il girone vercellese. Palestro-Academy Pro Vercelli è terminata 2-2, in gol Mancastroppa e Bazzano per i padroni di casa, Baronchelli ed El Kharroubi per gli ospiti. Tricerrese Andrea Bodo-Crescentinese si è chiusa sullo 0-2 con reti di Tavano e Franzè.

La classifica: Crescentinese 9 punti, Academy Pro Vercelli 5, Villanova 4, Tricerrese Andrea Bodo 2, Palestro 1.

La quinta giornata verrà recuperata domenica 15 maggio alle 15: Tricerrese Andrea Bodo-Palestro e Villanova-Academy Pro Vercelli. La finale si giocherà domenica 22 maggio alle 15,30.