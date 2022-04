Due partite vitali per arrivare con la mente sgombra

L’importanza delle ultime due partite è vitale. Non solo per la posizione che la Pro occuperà nella griglia dei playoff, ma soprattutto per il modo e per l’umore con cui i leoni arriveranno agli spareggi. Da sempre si va dicendo che la qualità della squadra è almeno da primi quattro posti nel girone e invece, ad ora, la squadra di Lerda, per il famoso blackout del girone d’andata e per la flessione delle ultime gare, deve difendere la settima posizione. Il ko di Trieste rischia di lasciare strascichi pesanti e ridimensionare le ambizioni di una squadra che solamente una settimana fa sembrava consapevole della sua forza. I playoff sono, da sempre, una roulette russa e non sempre vince la squadra più forte. Per questo, per fare un bel cammino è fondamentale arrivare con la mente sgombra. E possibilmente, almeno nei primi turni, avere due risultati su tre a disposizione. Per questo con Fiorenzuola e Mantova inizia il vero cammino.