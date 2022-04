Il 3 maggio i Veterani della Pro ricorderanno Felix Lombardi

È stata fissata per martedì 3 maggio, alle 18, nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, in via Monte di Pietà, la manifestazione con la quale i Veterani della Pro Vercelli ricorderanno il loro grande vice presidente Felix Lombardi. Nell'occasione, dopo gli interventi del presidente Franco Balocco e di altri cari amici di Felix, sarà donato al fratello Nando e agli altri familiari un quadro del caro scomparso, con la maglia della Pro Vercelli dipinto dall'artista Lorena Fonsato