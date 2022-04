Santhià e Fonta volano ai playoff

Futsal Club Santhià e Fonta vanno ai playoff di Serie D di calcio a cinque. Lunedì si è disputata l’ultima giornata, la prima di ritorno.

Il Santhià è stato sconfitto 6-2 in trasferta dal Saint Vincent Chatillon: in gol Abdelbari Hajoubi e Atich, che hanno giocato con Abdelhamid Hajoubi, Selman Hajoubi, Madagisti, El Mehdi, Hamama, Martorana, Moujjane, Moriano e Agaddou.

Vittoria in trasferta del Fonta, 7-5 sul Ceres: quattro gol di Berardi, uno per F. Pagliano, L. Sirgiovanni e Rinaldi. Hanno giocato anche Mintari, Pellegrini, A. Pagliano, S. Sirgiovanni, Pavia e Tirraf.

Gli altri risultati: San Remo 72-Canavese 4-3, Real e non solo-St. Pierre 13-2.

La classifica finale: San remo 72 38 punti promosso in C2, F.C. Santhià 35, Real e non solo 33, Fonta 31 e Saint Vincent Chatillon 22 (tutte ai play off), Canavese 20, Sauze d’Oulx 11, Ceres 10, St. Pierre 6.

Gli abbinamenti play off: gara secca tra F.c. Santhià-Fucsia Nizza e Turricola Terruggia-Fonta, Busca-Chatillon Saint Vincent, Real e non solo-Absolute Moncalieri.

Il Fonta Under 21, sconfitto 5-6 in casa dall’Atletico Taurinense, manca la finale: in campo Mintari, Pellegrini, Arcuri, L. Sirgiovanni, F. Pagliano (un gol), A. Pagliano, S. Sirgiovanni, Rinaldi (un gol), Berardi (tre gol), Pavia, Tirraf.

Nell’Under 15 vittoria del Fonta 4-3 sull’Atletico Taurinense: tre gol Amante e uno Alasio. In campo anche Bordin, Porra, Venuta, De Salvo, Longo, Cillo, Belardi, Melis. Il 24 aprile Orange Asti-Fonta. Il Fonta è già qualificato alle final four.