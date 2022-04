Protto e Marsalisi terze nella tappa del circuito "Filippini"

Ottimo piazzamento per Protto e Marsalisi alla quarta tappa del circuito CSI “Davide Filippini”.

La gara che ha visto confrontarsi circa 500 atleti di tutte le età provenienti da tutto il Piemonte si è svolta domenica 10 aprile presso il centro sportivo In Sport “Rivetti” di Biella.

La squadra di Crescentino è scesa in vasca con la categoria Propaganda, che vedeva gareggiare Nicolò Stellato, Rebecca Lago, Giulia Protto, Nicolò Paraninfo, Andrea Tagariello, Bryan De Angelis, Gabriele Suriano, Robert Rexhjepai, e la categoria Preagonistica, con le due rappresentanti Vittoria Marsalisi e Giorgia Meriglio. Ottimi i piazzamenti di tutti, sempre tra i primi 30; si segnala il 3°posto di Giulia Protto nei 25 metri dorso con 23”06 e il 3° posto nei 50 metri dorso di Vittoria Marsalisi con il tempo di 36”01.

L’allenatrice Maris Chiartano commenta: "Tutti e due i gruppi stanno migliorando sia sotto il profilo sportivo che anche come affiatamento tra le varie squadre In Sport. Ottimi i risultati sui 25 metri per i più piccoli e con loro si sta lavorando molto bene per arrivare a fine stagione con dei buoni piazzamenti anche sui 50 metri. Per quanto riguarda il gruppo dei più grandi invece, c’è buon affiatamento e presenze in allenamento, ma c’è un po’ di timidezza per quanto riguarda la partecipazione alle gare. Insieme all’allenatrice Giulia Altieri stiamo cercando di lavorare su questo aspetto. Siamo comunque molto soddisfatte".