La capolista frena, il Villata accorcia

Inciampo per la capolista. Lo Sporting Santhià non va oltre lo zero a zero contro i Rangers. Ad approfittarne è il Villata, che vince 3 a 0 sul campo della Polisportiva Rivese e si porta a meno sei dalla vetta. In gol Dell’Olmo, Varelli e Bullano. Successo anche per la terza in classifica Alice Castello: 2 a 0 contro il Castigliano grazie alle reti di Secou e Ballario. Altro pareggio di giornata, questa volta ricco di gol, il 3 a 3 tra Celtic e Mi.Vi.Da. A Mosca, Zola e Abate rispondono Speranza, Esposito e Barello. Un punto a testa anche tra Borgo d’Ale e Sangermanese. L’1 a 1 finale è firmato da Bertolino per i padroni di casa e Staffieri per gli ospiti. Poker del Club Atletico Varsej, sul campo del Costanzana Dream Team. Marcature di Nacci, Bove, Mosca e Fraternali. Vittoria sofferta per lo Stroppiana, che si impone per 2 a 1 sul campo del Livorno Ferraris. Reti di Crosio e Novella. Follis per i livornesi. Nel posticipo di sabato, successo degli Warriors per 3 a 1 sul Crova. Salvatori, Gagnone e La Mattina regalano i tre punti.

Si torna in campo per il turno infrasettimanale di martedì 11 e mercoledì 12. Dopo aver riposato nel weekend, il Trino ’04 affronta l’Alice Castello terza in classifica. Impegno difficile anche per il Crova, alle prese con lo Sporting Santhià, reduce dallo 0 a 0 della scorsa giornata. I Rangers, dopo aver fermato sul pareggio la capolista, sfida tra le mura amiche il Costanzana Dream Team fanalino di coda. La Sangermanese affronta il Livorno Ferraris, con le due compagini che al momento si trovano distanti di appena quattro lunghezze. Lo Stroppiana deve vincere contro gli Warriors, per insediare il quinto posto del Celtic, impegnato nel posticipo in casa contro il Villata secondo. Reduci entrambi da un pareggio, Mi.Vi.Da e Borgo d’Ale si affrontano martedì sul campo di Crescentino. Infine, il Castigliano ospita la quarta in campionato Club Atletico Varsej, reduce da un poker in trasferta dell’ultimo turno.