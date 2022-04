L'Under 15 vince e attende il match decisivo

Buon weekend da parte delle giovanili della Pro Vercelli, che chiudono con un bilancio di tre vittorie e tre pareggi. Successo per 1 a 0 dell’Under 17 sul Fiorenzuola, grazie al gol di Rossi. La squadra di Melchiori si conferma sempre leader della classifica. Finisce a reti bianche il match dell’Under 16 contro la capolista Pro Sesto. Un buon risultato contro la prima in classifica in vista della fase finale del torneo. Vittoria e tre punti per gli Under 15, che con i gol di Savoini, Magna e Pigato, stendono il Fiorenzuola. Ora mister Leardi dovrà preparare il match della settimana prossima, fondamentale per entrare direttamente nella fase finale del campionato. Si chiude con un pareggio l’avventura dell’Under 14: 2 a 2 contro la Juventus con i gol di Valentino e Ballassina. Trasferta vittoriosa per la Juniores Nazionale, che vince 3 a 0 contro la Sanremese grazie ai gol di Messina, Brollo e Passanante. Infine, un punto a testa nel match tra CBS scuola calcio e Under 15 regionale, che non vanno oltre l’1 a 1. In gol Iuliano.