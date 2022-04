Vittorie per Virtus, Gattinara e Academy

Giornata negativa per le vercellesi in Eccellenza e Promozione, vittorie per Virtus Vercelli, Gattinara e Pro Roasio in Prima Categoria, Academy Pro Vercelli, Crescentinese, Lenta 2011, Palestro e Fusion Tronzano Polisport in Terza.

Dodicesima di ritorno in Eccellenza: il Borgovercelli ha osservato il turno di riposo, la Lg Trino ha ceduto per 2-1 sul campo della capolista Stresa, in gol Gambino su rigore, mentre l’Alicese Orizzonti è stata superata in casa per 3-0 dal Settimo.

Due sconfitte anche in Promozione nell’ottava di ritorno: il Bianzè ha ceduto 3-0 a Bellinzago contro il Bulè, il Santhià ha perso 4-0 in casa della Sparta Novara.

Ottava di ritorno in Prima Categoria dove la Pro Roasio ha battuto 2-1 il San Nazzaro Sesia col rigore di Rimi e il gol di Giovanni Maggioni, mentre il Gattinara si è imposto per 3-0 in casa de La Vischese con reti di Porcelli, El Azhari e Caviglia. Vittoria casalinga della Virtus Vercelli per 1-0 contro il Cerversama, decisiva la rete di Bracco. Pareggio casalingo del Cigliano, 1-1, contro la Strambinese, in rete Germano. Riposava la Pro Palazzolo.

Nella nona di ritorno in Seconda Categoria nessuna vittoria per le vercellesi: nel girone A il Lozzolo ha pareggiato 1-1 in casa contro il Riviera d’Orta, in gol Panella; nel girone B il River Sesia è stato battuto in casa per 2-0 dalla Valle Elvo; nel girone C sconfitta per 1-0 per il Livorno Ferraris in casa della Junior Torrazza.

Ottava di ritorno in Terza Categoria e la capolista Academy Pro Vercelli tiene botta alle avversarie battendo la Tricerrese Andrea Bodo per 3-0 con doppietta di El Arbaoui e gol di Ciampanelli. La Crescentinese si è imposta per 4-1 a Villanova con doppietta di Colla e reti di Franzè e Chirico. Il Lenta 2011 ha vinto in casa della Cossatese per 3-1 con doppietta di Catalano e rete di Musardo. Il Palestro si riscatta e batte 4-1 il Canadà con doppietta di Seletto e reti di Bazzano e Deantonio, in gol Belotti per gli ospiti. Infine vittoria della Fusion Tronzano Polisport in casa contro il Valsessera, 3-1 firmato da Juri Battel, Tamiati e Sacchi.