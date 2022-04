Nardecchia: "Oggi è mancata la rabbia"

"Oggi la prestazione della Pro Vercelli non è stata buona: siamo mancati sotto tanti aspetti soprattutto la rabbia e la voglia di fare". Non cerca alibi Massimiliano Nardecchia, secondo allenatore delle bianche casacche, dopo la sconfitta per 4-2 al Nereo Rocco contro la Triestina: "Sapevamo che era uno scontro diretto e non abbiamo offerto una buona prova. La Triestina ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria - prosegue Nardecchia - Ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito e sostenuto per tutti i 90 minuti in questa lunga trasferta".

"Loro hanno sfruttato al massimo le occasioni che hanno avuto mentre noi non ci siamo riusciti - spiega Alex Valentini - E' stata una partita molto combattuta, giocata in campo molto grande, con grande intensità. Purtroppo veniamo a casa con un risultato pesante: dobbiamo cercare di sfruttare di più le occasioni che creiamo. Ora mancano due partite alla fine e vogliamo vincere per raggiungere la posizione migliore in vista dei playoff".