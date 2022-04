La Pro affonda nei suoi errori: la Triestina vince 4-2

Crolla la Pro Vercelli a Trieste. Nello scontro diretto per il sesto posto le bianche casacche vengono sconfitte 4-2 e vengono scavalcate in classifica proprio dagli alabardati. Decisivi gli errori individuali sia in fase offensiva (clamoroso gol sbagliato in avvio di partita da Rolando) che in fase difensiva (autogol di Vitale e doppio errore di Minelli per il secondo e terzo gol dei padroni di casa): la squadra solida, concentrata e consapevole vista settimana scorsa al Piola contro il Padova si è sciolta come neve al sole in quello che era un vero e proprio spareggio per accaparrarsi una buona posizione in vista dei playoff.

Decisamente atipica la prestazione della squadra di Lerda che crea, specie nel primo tempo, decisamente più occasione rispetto alla maggior parte delle partite disputate, ma al tempo stesso concede come non mai appare decisamente disattenta. Vero che la clamorosissima palla gol servita da Panico a Rolando che praticamente a porta vuota ha calciato fuori da non più di 7 metri avrebbe potuto indirizzare in maniera diversa il match, ma poi gli errori si sono succeduti. Il cross di St. Clair viene girato in porta da Vitale, ma Panico riesce a rimettere tutto a posto insaccando dopo un'azione di Bruzzaniti prima della fine del primo tempo.

Ma è proprio in avvio di ripresa che la Pro entra in un tunnel senza uscita: prima Minelli si fa saltare troppo facilmente da Procaccio che batte Valentini e poi, tre minuti dopo, lo stesso numero 3 commette un plateale fallo da rigore che Trotta realizza. I leoni sono storditi e non riescono a riorganizzarsi per rientrare in partita fino all'87 quando Gatto trova il gol del 3-2 con una bella conclusione a giro. Della Morte sfiora il gol del clamoroso pareggio, ma poi in pieno recupero Trotta chiude i conti.

Ora, a due giornate dalla fine, la Pro si trova al settimo posto a -2 dalla Triestina e dal Lecco che però deve ancora giocare il suo match di giornata.