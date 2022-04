“Arrivare ai playoff nella migliore posizione possibile”

Tre punti pesantissimi in palio nello scontro diretto tra Triestina e Pro Vercelli, in programma domenica alle 14.30. Un match che Franco Lerda ha presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia: “I ragazzi stanno bene. Macchioni ha avuto una contusione solo ieri e non potrà essere della partita – ha detto il mister dei vercellesi-. Siamo pronti per questa sfida importante, ad inizio anno erano tra i favoriti, hanno una rosa competitiva, molto esperta e che conosce la categoria. In questo campionato non c’è nulla di scontato”.

Lerda ci tiene a mantenere alta la concentrazione in vista del finale di campionato: “Noi ragioniamo di partita in partita, rimangono sempre meno gare e i punti adesso contano. Un obiettivo lo abbiamo raggiunto ma dobbiamo arrivarci nella migliore posizione possibile. Per noi saranno tutte finali, sarà anche un allenamento per la fasa finale della stagione”.

Un occhio di riguardo anche alla prestazione: “Parto sempre dalla prestazione, dobbiamo migliorarci sempre da tutti i punti di vista poi ci sono dei limiti ovviamente. Dobbiamo mantenere la forma. Nelle ultime partite siamo stati meno cinici. Siamo cresciuti, chiaro che le sconfitte non portano autostima, ma pareggiare facendo una brutta prestazione forse è anche meno salutare”. Nessun calcolo per il match di Trieste, in campo andranno i migliori: “Non facciamo calcoli, cerchiamo sempre di mettere la formazione migliore e i migliori per la partita. Chi subentra deve essere pronto nel caso a cambiare la partita. Abbiamo ancora tre partite e non abbiamo problemi di sorta”.