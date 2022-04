Team Munera: in sette qualificati agli Italiani

Sette atleti qualificati per i campionati Italiani per la Future Fight Team Munera del presidente e maestro Cristiano Bertolina. A Jesolo si sono disputati il Criterium e la Coppa del Presidente.

"Su nove atleti in gara, sette si sono qualificati per gli Italiani - spiega Bertolina - Al Criterium abbiamo ottenuto il secondo posto con Antonio Francesco Piacquadio e i terzi posti per Antonio Guarascio, Emanuele Bena, Giorgia Leggio, Asia Burdisso e Samuele Deledda, mentre nella Coppa del Presidente è arrivato il terzo posto di Simone Morando. Non si sono invece piazzati Daniele Qendro e Lorenzo Rosselli. Per quanto riguarda i nostri atleti, le sconfitte sono giunte contro avversari di massimo livello e contro i quali se la sono giocata. Sono contento di quanto ho visto, c’era un altro spirito rispetto a quello messo in campo all’Interregionale dove ho visto prestazioni non troppo convincenti da parte dei miei ragazzi".

Bertolina aggiunge: "Ai miei atleti ora ho chiesto di disputare quattro allenamenti a settimana per un mese e mezzo per presentarsi alla grande e portare a casa qualcosa di molto buono dagli Italiani. Chiedo impegno, voglia, cuore, carisma e testa. Ringrazio tutti i miei collaboratori e i genitori dei ragazzi che si sacrificano molto per i loro figli. A maggio faremo suonare diversamente le campane, vogliamo portare a casa dei titoli italiani. Senza nulla togliere alla prestazione di Jesolo in una competizione che ha visto al via circa 900 atleti".