Primo posto di categoria per Francesco Tambone del Velo Club

Terza tappa “del Carnaroli” per il Gran Trofeo Mediofondo. Voglia di partecipare di esserci, un ottimo esempio di come lo sport del ciclismo sia sinonimo di passione e inclusione con un po’ di sana competizione in un confronto sportivo. Questo il clima nelle gara del GT che richiamano più di duecento appassionati delle due ruote in ogni tappa (234 gli iscritti alla tappa “del Carnaroli” del 3 aprile). Domenica mattina alle 9 il freddo (5°) non ha intaccato lo spirito dei partecipanti che partiti dall’incantevole location dell’agriturismo Greppi di Crescentino, dove la piscina riscaldata creava anche un effetto scenico, dopo l’attraversamento di Saluggia ad andatura controllata dietro macchina a 30 Km/h il gruppo si è poi diretto a San Raffaele Cimena; qui con il passaggio sul tappettino si è entrati nel vivo della gara, arrancando e spingendo fuori sella fino su a San Raffaele Alto, 320 metri di dislivello in 5 km con punte delle salita al 17-18%.

La gara è stata vinta da Minniti Marco del Seven Club (categoria ELMT) con il tempo di 0:13:16, seguito da Rezzani Michele (cat. M4) del Rodman Azimut Squadra Corse ASD e Viglione Leonardo (cat. M2). Sul podio nella classifiche per categorie: Mona Leonardo (cat. M1) Tambone Francesco del Velo Club (cat. M3); Monteferrario Dario (cat. M5); Massironi Paolo (cat. M6); Zanacchi Aldo (cat. M7); Zona Paolo (cat. M8); Bussone Roberta (cat. W1); Chugunkova Ekaterina (cat. W2); Rollini Tamara (cat. W3).

Si è riconfermato al primo posto nella classifica a squadre il MYG Cycling Team con 44 partecipanti.

Domenica si replica con la 4° tappa del Gran Trofeo Mediofondo la “Monferrato” che prenderà il via dalla Magnoberta Distilleria di Casale Monferrato.