Il Santhià vince e aggancia il San Remo 72 in vetta

Il Futsal Club Santhià vince e raggiunge in vetta alla classifica il San Remo 72 nella nona di ritorno della Serie D di calcio a cinque.

Il Santhià si è imposto per 11-3 sul Sauze d’Oulx con triplette di Abdelbari Hajoubi e Atich, doppietta di Abdelhamid Hajoubi, reti di Selman Hajoubi, Madagisti e El Mehdi. Hanno giocato anche Hamama, Martorana, Moujjane, Moriano e Agaddou.

Il Fonta ha vinto 7-4 col Saint Vincent Chatillon: quattro gol di Pagliano, due Rinaldi e uno Berardi. Hanno giocato anche Mintari, Piccolo, Pellegrini, Arcuri, L. Sirgiovanni, A. Pagliano e Tirraf.

Gli altri risultati: San Remo 72-Real e non solo 2-6, Canavese-Ceres 1-2.

La classifica: San Remo 72 e Futsal Club Santhià 35 punti, Real e non solo 30, Fonta 28, Canavese 20, Saint Vincent Chatillon 19, Sauze d’Oulx 11, Ceres 10, St. Pierre 6.

Per la prima di ritorno, sabato 9 aprile alle 17 Saint Vincent Chatillon-Futsal Club Santhià, lunedì 11 alle 21 Ceres-Fonta.

Pareggio per 2-2 nella semifinale d’andata per l’Under 21 del Fonta in casa dell’Atletico Taurinense. In campo Mintari, Pellegrini, L. Sirgiovanni, S. Sirgiovanni, A. Pagliano, F. Pagliano, Rinaldi, Berardi, Pavia e Tirraf. In rete Rinaldi e S. Sirgiovanni. Sabato 9 aprile alle 15 il match di ritorno a Fontanetto Po.