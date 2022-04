Coppa Piemonte Seconda e Terza: fissati i recuperi

E’ stato fissato il calendario dei recuperi della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria per il girone vercellese. Giovedì 14 aprile alle 20,45 verrà recuperata la terza giornata con questo programma: Palestro-Academy Pro Vercelli e Tricerrese Andrea Bodo-Crescentinese. La quinta giornata verrà recuperata domenica 15 maggio alle 15: Tricerrese Andrea Bodo-Palestro e Villanova-Academy Pro Vercelli. La finale si giocherà domenica 22 maggio alle 15,30. Nel caso in cui al termine del campionato di Terza Categoria fosse necessaria una gara di spareggio per l’assegnazione del titolo di vincente del campionato, le gare della quinta giornata in calendario potrebbero subire una variazione. La classifica attuale: Crescentinese 6 punti, Villanova e Academy Pro Vercelli 4, Tricerrese Andrea Bodo 2, Palestro 0.