Sorridono Lg Trino, Virtus, Academy e Crescentinese

Vittoria importante in ottica salvezza per la Lg Trino in Eccellenza, vittorie per Virtus Vercelli, Gattinara e Pro Palazzolo in Prima Categoria, River Sesia in Seconda, Academy Pro Vercelli, Tricerrese Andrea Bodo, Crescentinese e Lenta 2011 in Terza Categoria. E’ stata una domenica ricca di gol quella odierna.

Nell’undicesima di ritorno del girone A di Eccellenza la Lg Trino al “Picco” batte 2-1 l’Oleggio con il rigore di Brugnera e la rete di Baggio, mentre il Borgovercelli in casa cede le armi alla corazzata Stresa che si impone 3-0. Infine termina 0-0 la sfida tra Città di Baveno e Alicese Orizzonti.

Settima di ritorno nel girone A di Promozione e due pareggi per le vercellesi: 0-0 per il Bianzè a Dormelletto, 2-2 del Santhià in casa col Vigliano con doppietta di Daniele Pairotto.

Tantissimi i gol nella settima di ritorno del girone B di Prima Categoria: la Pro Palazzolo si è imposta in casa per 5-0 su La Vischese con tripletta di Veliu e reti di Di Martino e Curci. Vittoria del Gattinara in casa contro il Cigliano per 3-1 con gol di El Azhari, Porcelli e Nishchyk, in rete Patrono su rigore per gli ospiti. Vittoria casalinga della Virtus Vercelli per 2-1 contro il Ponderano con gol di Arfuso e Napolitano. Sconfitta per la Pro Roasio sul campo del Ceversama Biella per 3-1, in rete Rimi su rigore.

Si è giocata l’ottava di ritorno in Seconda Categoria. Nel girone B vittoria esterna del River Sesia contro l’Olimpia Sant’Agabio per 1-0 con gol di Nassiri. Nel girone A il Lozzolo viene battuto per 2-0 in trasferta contro la capolista Dinamo Bagnella. Nel girone pareggio casalingo per 0-0 del Livorno Ferraris contro l’Ardor San Francesco.

Settima di ritorno e sempre tante emozioni in Terza Categoria. La capolista Academy Pro Vercelli si conferma tale vincendo per 3-2 in casa della Fusion Tronzano Polisport: doppietta di El Arbaoui e gol di Canaj, mentre per i padroni di casa doppietta di D’Andrea. Lo scontro diretto tra le inseguitrici ha visto la Crescentinese affermarsi per 2-1 sul Palestro con reti di Colla e Canuto, gol di Mancastroppa per gli ospiti. Vittoria esterna della Tricerrese Andrea Bodo in casa del Canadà per 2-1: Gatti per i vercellesi, Bersano e Baucero per gli ospiti, i marcatori del match. Infine il Lenta 2011 non si ferma e batte 1-0 l’Accademia Soccer Biella con rete di Albertino. Ora l’Academy Pro Vercelli guida con 38 punti davanti alla Crescentinese a 35, Lenta 2011 a 33, Palestro a 32.