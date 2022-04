Mokaor così non va: altra sconfitta 3-0 con Ovada

Altro passo falso per la Mokaor Vercelli, che ieri è stata superata sul proprio terreno dal team del Cantine Rasore Ovada (3 a 0). “La peggior gara della stagione – tuonano i dirigenti bicciolani a fine match – perché c’è stato un atteggiamento rinunciatario sin dalle prime battute del match che ha permesso alle alessandrine di avere vita facile. Solo dal terzo si è vista una reazione, che comunque non è bastata per allungare le sorti dell’incontro. E’ fondamentale cambiare mentalità e soprattutto – concludono – avere l’umiltà di seguire le indicazioni dello staff tecnico, cosa che da parte delle ragazze è completamente mancata in questa gara.” Avvio di match a senso unico con le alessandrine che prima conquistano agevolmente la prima frazione (25 a 9) e poi in breve bissano (25 a 15). Nel terzo, le padrone di casa, guidate dalle “senior” del gruppo provano a riaprire la sfida, ma devono arrendersi ai vantaggi (26 a 24). Buona la prova di Mastronardi, MVP con nove punti, seguita da capitan Bertinazzi (otto centri) e Macellaro (sette).