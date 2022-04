Lo Sporting frena, ma il Villata non ne approfitta

Sono ben quattro i pareggi della undicesima giornata del campionato Csi 2021/2022. Finisce a reti bianche il match tra Stroppiana e Borgo d’Ale. 0 a 0 anche tra la capolista Sporting Santhià e Club Atletico Varsej. Non ne approfitta il Villata, fermato sull’1 a 1 dal Trino ’04. A Xhindari risponde Castagnone. Stesso risultato per Crova e Livorno Ferraris, con i gol di Cagnone per i padroni di casa e Arnone per gli ospiti. Successo di misura per il Celtic, che batte in trasferta la Sangermanese grazie alla rete di Peli. Vittoria per 2 a 1 del Mi.Vi.Da sulla Polisportiva Rivese. Reti di Maida e Franzè per i crescentinesi e Cinquegrana per gli ospiti. Goleada per il Castigliano: 6 a 0 sul Costanzana Dream Team. Le doppiette di Nicolini e Calcagno, e le reti di Copppeta e Fonsato regalano i tre punti. Successo, infine, per i Warriors che battono in trasferta i Rangers 3 a 1. Gol di Poy, Gagnone e un’autorete.

Classifica: Sporting Santhià 60, Villata 52, Alice Castello 50, Club Atletico Varsej 47, Celtic 44, Borgo d’Ale 40, Stroppiana 39, Mi.Vi.Da. 38, Rangers 36, Sangermanese 28, Warriors 28, Trino ’04 27, Livorno Ferraris (-4) 25, Polisportiva Rivese 20, Castigliano 20, Crova 14, Costanzana 1.