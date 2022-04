L'Under 17 non sbaglia: 1-0 al Seregno

Quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta il bilancio delle giovanili della Pro Vercelli di questo weekend. Successo per l’Under 17, che batte il Seregno 1 a 0 grazie al gol di Carassiti. Vittoria di misura anche per l’Under 16 sul campo della Pro Patria. Fizzotti regala i tre punti. Perde l’Under 15, che cede 1 a 0 in casa del Seregno. Un punto solo per l’Under 14, che pareggia 1 a 1 contro la Virtus Entella. Gol di Cassetta. Under 19 a valanga sul Casale: 4 a 0 la vittoria sui nerostellati. Marcature di Romano, Messina e doppietta di Viberti. Infine, vittoria anche per l’Under 15 regionale in un pirotecnico 4 a 3 contro il Pianezza. I gol di Sulaj, Maragliotti e la doppietta di De Griffi garantiscono il sorpasso sugli ospiti al secondo posto.