Coppa Piemonte: il Gattinara pareggia la semifinale d'andata

E’ terminata a reti inviolate la semifinale d’andata della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria tra Gattinara e Gassino San Raffaele. Sarà quindi decisivo il match di ritorno in programma il 14 aprile alle 20,30 a Gassino Torinese.

Reti involate anche nell’altra semifinale tra Tre Valli e Perosa.

L’allenatore del Gattinara Diego Pagani analizza così il match: "Abbiamo giocato molto meglio noi, creando 4-5 occasioni da rete che purtroppo non abbiamo realizzato. Si è giocato a ritmi altissimi per 90 minuti da parte di entrambe le formazioni. Per la mia squadra sono soddisfatto di quanto visto, abbiamo fatto bene, ci è mancato solo il gol. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni con Porcelli ed El Azhari, nella ripresa ancora con El Azhari e poi una punizione battuta da Nishchyk che è uscita a un centimetro dal palo e ci aveva dato l’illusione del gol. Infine un’occasione con Zoccheddu davanti al portiere ma purtroppo la palla se l’è trovata all’ultimo istante davanti ai piedi e non ha potuto calciare nel modo migliore. Mi ha colpito il ritmo della partita, altissimo, per la velocità sembrava ci fossero in campo due formazioni di Serie D. Ora si va al match di ritorno propositivi, i valori in campo ci sono da entrambe le squadre e si può fare una buona partita e provare a qualificarsi".