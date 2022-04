Alzarsi in piedi ed applaudire il grande ritorno

Quella di domani non sarà una partita come le altre. Non lo sarà per l’importanza dei punti in palio, per essere uno snodo cruciale della stagione e, soprattutto, non lo sarà per un giocatore in particolare. Un giocatore che torna al Piola da avversario per la prima volta. Uno che ha vestito la maglia bianca per 218 volte e che ha conquistato una promozione e tre salvezze in Serie B. L’ultimo vercellese quasi doc ad aver lasciato il segno nella storia della Pro Vercelli. Un jolly che magari, a inizio anno, nelle ipotetiche formazioni ideali, non veniva schierato, ma che poi veniva utilizzato costantemente da ogni allenatore, tanto da far comprendere la sua importanza tattica sia da terzino che da mezzala. Ci scuserà Ronaldo che in pochi mesi ha incantato il Piola con i suoi colpi di classe, ma domani tutti i tifosi vercellesi dovranno (e siamo certi che capiterà) alzarsi in piedi e applaudire chi ha macinato chilometri: Umberto Germano.