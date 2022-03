Weekend di successi per la Asd Vitality di Livorno Ferraris

È stato un weekend ricco di successi e di ottime prestazioni per l’ASD Vitality al campionato italiano di Kettlebell Sport. Sabato 19 e domenica 20 marzo a Vanzeghello, in provincia di Milano, gli atleti del team vercellese si sono sfidati in pedana con i propri connazionali nel sollevamento delle ghire nelle varie prove di Slancio Completo, Maratone, Biathlon e Strappo.

Alessandro Duò ha trionfato nella mezza maratona Slancio Completo nella categoria Master 40-49 anni, mentre Giovanna Cresto nella mezza maratona Slancio Completo Elite. A salire su gradino più alto del podio anche Alecsandra Jufa nel Biathlon categoria junior 12-15 anni, mentre Sara Vercellone ha vinto la mezza maratona Slancio Completo categoria junior 12-15 anni. Esordio vincente anche per la giovanissima Arianna Mintari (appena 11 anni), che al suo esordio ha vinto nello Slancio Completo.

Ottimi risultati anche per gli altri atleti del team Vitality, provenienti da altre parti d’Italia. Serena Romanelli (del gruppo di Terni) ha trionfato nello Strappo Master 45-54 anni, mentre Alessio Martinelli (gruppo Terni anche lui) dopo aver vinto nella mezza maratona Slancio Completo Amatori, si è piazzato secondo nello Slancio Completo Master 40-49 anni. Oleg Raru (gruppo ASD Vitality di Rimini), ha vinto la sua gara nel Biathlon Elite, mentre Andrea Genghini nello Slancio Completo Master 40-49 anni.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti – commenta coach Duò – I numeri usciti in pedana sono in linea con quanto ci aspettavamo, visto quanto fatto nei test e negli allenamenti, anche se devo dire che alcuni risultati sono andati oltre le aspettative. Dalla più esperta Giovanna Cresto, che continua a sfornare numeri davvero importanti (nella giornata di sabato 19 ha sfiorato la più alta qualifica raggiungibile, il Master Sport International Class!) fino alle giovani come Sara e Alecsandra che ormai fanno numeri con cui potrebbero competere già con le atlete più grandi. Il nostro team ormai conta una ventina di atleti, provenienti da varie zone d'Italia. Una dozzina di questi sono costantemente nel giro della nazionale, segno evidente dell'ottimo lavoro che stiamo portando avanti da tempo. Asd Vitality – conclude Duò – ormai si sta confermando sempre più come punto di riferimento per il Kettlebell Lifting in Piemonte e questo rende orgogliosi”. Grazie ai piazzamenti ottenuti nella due giorni milanese, Vercellone, Cresto e Duò parteciperanno ai mondiali di Maratona, che si svolgeranno a fine aprile a Lione, in Francia, mentre Romanelli e Martinelli andranno ai campionati mondiali, in programma il prossimo giugno a Oporto, in Portogallo.