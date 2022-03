"In Sport" ai Criteria Giovanili di Riccione

Tornano allo stadio di Riccione, dopo due anni di stop causa Covid, i Criteria Giovanili, la rassegna che vedrà scendere in vasca i talenti più promettenti del nuoto nazionale. Ben 21 gli atleti In Sport qualificati per la rassegna, 11 femmine e 10 maschi, per un totale di 45 gare.

Gli atleti di via Peruzia allenati dal tecnico Donato Nizzia Chiara Salerno (200 rana ragazze 2009), Romina Keci (200 rana juniores 2006), Denis Contati (200 delfino junior 2004), Matteo Ongaro (100 e 200 rana ragazzi 2008), Gaia Tornavacca (400 e 800 stile libero ragazze 2008) disputeranno le gare da sabato a mercoledì.