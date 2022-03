Il testa-coda nell'infrasettimanale

Settimana di fuoco per il campionato Csi 2021/2022. Nella nona giornata di ritorno, vince di misura il Borgo d’Ale, che grazie al gol di Pissardo si impone sui Rangers. Successo per 1 a 0 anche per la Sangermanese. La rete di Marino stende il Trino ’04 e regala i tre punti ai padroni di casa. Niente da fare per la Polisportiva Rivese, che cede 2 a 1 in casa dello Stroppiana. Marcature di C.Brasco e A. Brasco, mentre per gli ospiti gol di Cassataro. Lo Sporting Santhià capolista supera con un netto 3 a 0 il Castigliano sul proprio campo. Bacchin, Comba e Lerro regalano la vittoria ai santhiatesi. 1 a 1 nel posticipo tra Crova e Celtic. A Picco risponde Peli. Molto combattute le partite Mi.Vi.Da–Alice Castello e Club Atletico Varsej-Livorno Ferraris, entrambe terminate 3 a 2. A portarsi a casa la vittoria sono gli alicesi e la squadra di Pezzana. Infine, scorpacciata di gol per gli Warriors, che si impongono 8 a 1 sul campo del Costanzana Dream Team. Reti di Poy, Gagnone, Grotto, Greppi e doppiette per La Mattina e Zanello.

Si ritorna in campo martedì, per un decimo turno ricco di scontri importanti. Prima contro ultima, lo Sporting Santhià ospita il Costanzana Dream Team, reduce dalla brutta sconfitta dell’ultimo turno. Dopo due sconfitte consecutive, il Trino ’04 prova a rifarsi contro un avversario ostico: il Mi.Vi.Da Crescentino. Il Crova cerca punti importanti per risalire la classifica. Dall’altra parte del campo ci sarà il Borgo d’Ale, in piena lotta per entrare in zona playoff. Chiude il programma del martedì, il big match tra Alice Castello e Villata, seconda contro terza. Gli alicesi hanno approfittato del turno di riposo degli avversari per scavalcarli in classifica, favore che gli ospiti vorranno sicuramente rendere andando a vincere lo scontro diretto. Nella serata di mercoledì, l’altro big match di giornata: Celtic contro Stroppiana. Le due squadre si trovano a due punti di distanza, e una vittoria degli ospiti garantirebbe il sorpasso al quinto posto. Dopo la goleada dell’ultimo weekend, i Warriors provano a portare a casa i tre punti contro il Club Atletico Varsej, quarto in classifica. Entrambe reduci da una sconfitta, Livorno Ferraris e Rangers si sfidano per ritrovare punti e morale. Infine, sul campo dei cappuccini la Polisportiva Rivese ospita la Sangermanese, in uno scontro molto importante per la parte bassa della graduatoria.