Il Borgo vince e torna a sperare, l'Academy torna in testa

Giornata positiva nel campionato di Eccellenza per le tre vercellese tutte vittoriose.

Per la decima giornata di ritorno nel girone A l’Alicese Orizzonti ha battuto 3-1 l’Accademia Borgomanero con doppietta di Edalili, un gol su rigore, e rete di Raffa. Vittoria esterna del Borgovercelli che si impone 2-1 a Oleggio con due reti di Tettamanti, una su rigore, per alimentare la rincorsa salvezza. Vittoria esterna anche della Lg Trino che con reti di Peretti e Gambino si impone per 2-0 a Verbania.

In Promozione per la sesta di ritorno vittoria del Bianzè per 2-0 in casa contro l’Arona con reti di Osenga e Toffolini, mentre il Santhià è stato sconfitto 5-0 in trasferta dal Vogogna.

Sesta di ritorno anche in Prima Categoria con pareggio per 1-1 tra Pro Roasio e Virtus Vercelli: gol di Rimi per i padroni di casa, di Napolitano per gli ospiti. Vittoria per 2-1 del Cigliano in casa contro la Pro Palazzolo grazie alle reti di Bruno e Genestrone, a segno Veliu per gli ospiti. Vittoria in rimonta del Gattinara sul campo del Valdilana Biogliese, 2-3 con reti di Iaria, Pasquadibisceglie e Caviglia.

Giovedì 31 marzo alle 20,30 il Gattinara ospiterà il Gassino San Raffaele per l’andata della semifinale della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta.

Settima di ritorno in Seconda Categoria: nel girone A il Lozzolo ha pareggiato 1-1 in casa del Bettole, rete di Zariate; nel girone B il River Sesia ha pareggiato 1-1 in casa con la Pro Novara, rete di Nassiri; nel girone C sconfitta casalinga del Livorno Ferraris con la capolista Fiano Plus, 1-3, rete di Audino.

Sesta di ritorno in Terza Categoria e altra novità: l’Academy Pro Vercelli torna solitario al comando dopo aver battuto 2-1 il Canadà con reti di Bosia e Iscaro, a segno Muca per gli ospiti. Sconfitta casalinga del Palestro battuto 2-0 dal Masserano Brusnengo, pareggio per 2-2 della Crescentinese, doppietta di Laouini, in casa della Tricerrese Andrea Bodo, a segno con Lasagna e Baucero. Pari per 1-1 in trasferta della Fusion Tronzano Polisport contro la Cossatese, rete di Sorrenti, mentre il Lenta 2011 si è imposto per 3-2 a Villanova con doppietta di Fanetti e rete di Catalano.