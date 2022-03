Gli Under 16 battono 3-2 il Seregno

Tre sconfitte e una vittoria per le giovanili della Pro Vercelli in questo weekend. Successo per l’Under 16, che supera per 3 a 2 il Seregno con il gol di Fizzotti e la doppietta di Romanini. I ragazzi di Gianluca Mero si portano al terzo posto in piena zona playoff. Perde l’Under 14, 3 a 1 in trasferta sul campo del Torino. Per le bianche casacche rete di Orsi. Sconfitta in trasferta anche per l’Under 19 Nazionale, che esce dal campo del RG Ticino con un passivo di 2 a 0. Non basta la rete di De Griffi all’Under 15 regionale, sconfitta dal Volpiano per 2 a 1.