Cigliano, Trino e Pfv: solo gioie

Giornata densa di vittorie per le formazioni vercellesi. In serie D il Cigliano vince in trasferta con il Galliate 72-63, il Trino batte con largo margine il Borgoticino 92-62, mentre la PFV, nel girone per la promozione in B, ha la meglio sul Borsi Ceva 66-52. I Rices, torneranno in campo il 24 aprile per il primo turno dei play-out.