Mokaor, altra sconfitta contro il Safa 2000

Sconfitta esterna per la Mokaor Vercelli, che ieri è stata superata per 3 a 0 dal Safa 2000. “Nonostante la buona prestazione - fanno sapere a fine match i dirigenti vercellesi - siamo stati poco incisivi in attacco e questo ha fatto la differenza in negativo. Purtroppo le assenza per infortunio di Comello e Fenoglio, si stanno rivelando un grosso problema. Guardando però il rovescio della medaglia, in queste ultime gare stanno giocando con continuità le giovani Ippolito, Aviglia, Vattimo, Vercellone e Trasente, che rappresentano il futuro”.

MVP capitan Bertinazzi e Mastronardi, che hanno totalizzato entrambe sei punti, seguite da Laura Lupo (5) e Borrini (4). In classifica generale le vercellesi restano ferme a quota dieci punti, al terz’ultimo posto.