La Multimed riprende il cammino: 3-0 all'Arona

Torna al successo la formazione del Multimed Volley Vercelli, che ieri ha superato con un perentorio 3 a 0 il team del Laica Volley Arona. “E’ stata una partita strana – fa sapere l’head coach Cristiano Giribuola – nel senso che abbiamo sbagliato tanto soprattutto in battuta, fondamentale nel quale solitamente ci esprimiamo su livelli differenti. Per il resto abbiamo tenuto bene di testa ed avuto un ottimo approccio. Sono contento di essere riuscito a fare girare l’intera rosa, così ciascuno ha potuto dare il proprio contributo al successo finale. Il processo di crescita sta andando avanti bene. Speriamo solo di riuscire a recuperare qualche infortunato, che sarà fondamentale per poter affrontare al meglio quello insidiosissimo finale di stagione, dove è apertissima sia la lotta per il play-off che quella per i play-out”.