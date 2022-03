Minors: ottimo momento per i Mooskins

Periodo ricco di partite per le formazioni minori della pallacanestro provinciale.

In queste settimane i Mooskins Vercelli hanno disputato diverse partite nel campionato di Promozione. Successo in casa del Castelletto per 61-46 quando coach Paolo Rigolone ha schierato Ghezzi, autore di 11 punti, Schiorlin 10, R. Rigolone 9, Girardi 7, Simone 6, Leone 4, Gobbo 4, Hoxara 4, Nicolazzini 2, Giaccone 2, A. Barale 2.

Altra vittoria è stata quella in casa del Valsesia Borgosesia per 44-36: Simone 17 punti, Hoxara 9, Leone 9, Gobbo 4, Motti 3, Nicolazzini 2, Corino, Muca, Schiorlin, Girardi. A seguire c’è stata la vittoria casalinga contro il Vigliano per 60-57: Hoxara 19 punti, Gobbo 15, Leone 6, Motti 4, Girardi 3, Deandreis 3, Novo 3, Muca 3, Nicolazzini 2, Simone 2, R. Rigolone e Corino.

Vittoria interna anche contro la Virtus Verbania per 63-56: Hoxara 23 punti, Motti 14, Gobbo 11, Muca 4, Leone 3, Simone 3, R. Rigolone 3, Novo 2, Giaccone, Schiorlin, A. Barale e Corino. Sconfitta invece sul campo dell’Oleggio Junior per 61-42: Gobbo 23 punti, R. Rigolone 5, Muca 5, Motti 5, Simone 2, Hoxara 2, Novo, Giaccone, A. Barale, Corino e Leone.

Immediato il ritorno alla vittoria contro il Romentino per 62-56 in trasferta: Leone 14 punti, Gobbo 12, Muca 10, Ghezzi 8, Motti 6, Simone 6, Hoxara 5, Schiorlin 1, Corino, A. Barale, R. Rigolone.

La classifica: Fulgor Omegna 32 punti, Oleggio Junior 24, Spazio Forma Biella e Mooskins 20, Romentino 18, Virtus Verbania 16, Virtus Casale e Vigliano 14, Universal Novara e Valsesia Borgosesia 8, Castelletto 2, Teens Biella 0.

I Mooskins il 3 aprile saranno a Casale con la Virtus, il 7 aprile in casa con Oleggio Junior, il 14 aprile in casa con lo Spazio Forma Biella, il 22 aprile a Biella contro Spazio Forma, il 28 aprile trasferta contro la Fulgor Omegna, il 5 maggio in casa con la Virtus Casale e il 12 maggio in casa con Universal Novara.

Nel Csi i Mooskins hanno peso in casa contro il Labor Torino per 55-60: coach Bottaro ha schierato Perello 17 punti, Gobetti 15, Bonda 12, Sarasso 6, Marco Braghin 2, Barbarello 1, Cavanna, Congionti, L. Barale.

La classifica: Venaria e Labor 12 punti, Victoria Torino e Mooskins 6, Pontdonnas 0.

Il 2 aprile i Mooskins faranno visita al Pontdonnas.

Nella Promozione femminile il Livorno Ferraris di coach Rimedio ha vinto in casa per 43-38 contro la Nuova Basket Tortona: Iorio 16 punti, Salussolia 11, Hayan 6, Carignano 4, Rigassio 2, Bordea 2, Zanetti 2, Anzola e Gianotti.

La classifica: Avigliana 26 punti, Chieri 20, Alessandria 18, Gators 14, Conte Verde 12, Livorno Ferraris 8, Farigliano 6, Nuova Basket Tortona 2.

Infine la Prima Divisione maschile del Livorno Ferraris di coach Bonafin. Vittoria casalinga contro il Ronzone per 52-41: Vargas 21 punti, Galicia 11, Rotella 4, Lavarino 4, Gambarotto 4, Cremonesi 4, Giolito 3, Fardin 1, Baboschi, Gabutti, Tape e Cannizzaro.

Vittoria bissata anche in casa del Ronzone per 60-56: Giolito 12 punti, Vargas 12, Rotella 10, Galicia 9, Tape 7, Cremonesi 3, Fardin 3, Cannizzaro 2, Gambarotto 2, Gabutti e Lavarino.

Terzo successo consecutivo con il 65-52 a San Giorgio Canavese contro il Golden River: Vargas 28 punti, Cremonesi 17, Rotella 5, Galicia 5, Cannizzaro 4, Gambarotto 2, Travaglia 2, Fardin 2, D’Andrea, Lavarino e Baboschi.

La classifica: Pontdonnas 28 punti, Rouge et Noir Aosta e Leinì 16, Valdilana Virtus 14, Vigliano e Livorno Ferraris 10, Ronzone 8, Golden River 0.

I livornesi martedì 29 marzo giocheranno in casa col Valdilana Virtus, il 1° aprile a Vigliano.